Grève contre la réforme des retraites : qu'en pensent les Pontépiscopiens ?

Dans les rues de Pont-l'Évêque, la grève des cheminots contre la réforme des retraites ne se fait pas sentir à première vue. Mais les habitants ont leur mot à dire. Nombreux sont ceux qui souhaitent une amélioration de la situation entre le gouvernement et les cheminots. Chez les commerçants, la lassitude laisse peu à peu place à l'inquiétude. En effet, les habitants des grandes villes ne se déplacent plus à Pont-l'Évêque. Le taux de fréquentation dans les marchés et les chiffres d'affaires sont en baisse.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 16/12/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 16 décembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.