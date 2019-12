Grève contre la réforme des retraites : quels impacts sur la commune de Fontenay-sous-Bois ?

Depuis quinze jours, Fontenay-sous-Bois (Val-de-Marne) est une ville chamboulée. Les activités des commerçants et des entreprises tournent au ralenti. Dans une boulangerie, par exemple, avec un employé en moins faute de transport, le mode de travail a dû être adapté. Et ce ne sont pas les seuls impacts de la grève contre la réforme des retraites dans cette commune.



