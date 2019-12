Grève dans les transports : des loueurs de trottinettes et vélos électriques sous pression

Depuis dix jours, les trottinettes sont devenues indispensables pour se déplacer en ville. Le nombre d'utilisateurs a été multiplié par dix et les trajets sont plus longs qu'avant la grève. Les sociétés de location doivent ainsi constamment remettre des appareils en circulation. Les vélos en libre-service rencontrent aussi le même succès et les mêmes contraintes.



