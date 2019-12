Grève dans les transports : des perturbations jusqu'à Noël ?

La CGT-Cheminots, premier syndicat à la SNCF, a annoncé ce jeudi qu'il n'y aurait pas de trêve pour la période des fêtes. Alors que les vacances scolaires commencent vendredi 20 décembre, les inquiétudes montent. Certains voyageurs se préparent à cette éventualité et cherchent d'ores et déjà des solutions de secours.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 12/12/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 12 décembre 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.