Grève dans les transports : la lassitude des usagers au départ et en retour de vacances

Ce week-end de vacances, la foule était divisée en deux catégories dans les gares. Ceux qui reviennent et ceux qui partent. Entre les files d'attente et les messages annonçant des trains complets, une certaine lassitude était ressentie des deux côtés. Beaucoup ont dû se creuser la tête pour arriver à bon port, car à l'aller comme au retour, les voyages n'ont pas été tranquilles.



