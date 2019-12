Grève dans les transports : les compagnies d’autocar prises d’assaut

Depuis le début des vacances et pour faire face à la grève SNCF, certaines compagnies de car proposent deux fois plus de voyages que d'habitude. Pour y parvenir, elles mobilisent leurs partenaires. Le gouvernement a exceptionnellement autorisé les conducteurs à rouler deux heures de plus par jour. Une dérogation pour tenir compte des embouteillages qui rallongent parfois le temps de parcours.