Grève du 5 décembre : qu'en pensent les habitants de La Roche-Bernard ?

À La Roche-Bernard, dans le Morbihan, le jeudi est un jour de marché. Grève ou pas, la vie des habitants suit son cours. Le village compte 600 habitants, pas de gare ni de transports en commun. Et pourtant, le mouvement social alimente les discussions dans les rues. Si certains préfèrent ne pas aborder le sujet, d'autres se sentent concernés.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 05/12/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1.