Grève : le conflit se transforme en catastrophe économique

À Paris, des hôtels, des restaurants, des théâtres et des magasins sont désertés, voire inaccessibles, à dix jours de Noël. Dans certains magasins de jouets, qui devraient tourner à plein régime avant les fêtes, la fréquentation a baissé de 20%. Dans une brasserie parisienne, c'est aussi le désert. Les salles de spectacles se vident, jusqu'à 40% d'annulation le soir. Et même les touristes renoncent à leur voyage à Paris. Dans les hôtels, on assiste à des annulations en cascade.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 13/12/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1.