Grève : les vacances de Noël en péril

À cause de la grève à la SNCF, les vacances de Noël sont largement menacées. En effet, le mouvement reste très suivi, notamment chez les conducteurs, avec un taux de participation de 66,8%. Il y a tout de même un point positif à la situation puisque le calendrier des annonces va sortir plusieurs jours en avance pour les trains durant les deuxième et troisième semaines de décembre. Que faire s'il y a une annulation de dernière minute ? Quels sont les différents cas où il peut y avoir remboursement de billet ? Quid des alternatives qui ont connu le plus de succès face à cette grève des transports ?



Ce samedi 14 décembre 2019, Isabelle Gounin, dans sa chronique "L'instant éco", nous parle des enjeux de la grève à la SNCF durant les vacances de Noël. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 14/12/2019 présentée par Christophe Moulin, sur LCI.