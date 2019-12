Grève : quais de métro bondés et beaucoup de bouchons en Ile-de-France

Dans les gares et le métro parisiens, les quais étaient bondés ce 6 décembre 2019. Les usagers s'entassaient et il était même presque impossible de monter et descendre d'une voiture. Pour ceux qui ont choisi de se déplacer en voiture, les premiers ralentissements ont eu lieu dès six heures du matin et 350 kilomètres de bouchons ont été enregistrés à huit heures, un chiffre bien plus important que d'habitude.