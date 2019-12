Grèves : le service "Junior et compagnie" suspendu par la SNCF

L'absence d'accompagnement pour monter à bord d'un train est souvent un drame pour les enfants. Pourtant, il n'y a aucune possibilité pour l'heure de mettre ces derniers dans les moyens de transport en commun. En effet, la SNCF a annulé son service "Junior et compagnie" à cause de la grève. C'est une décision incompréhensible pour de nombreux Français. La compagnie assure toutefois que les familles concernées seront remboursées.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 19/12/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 19 décembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.