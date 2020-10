Halloween : sculpter les citrouilles, un jeu d’enfant

La fête d'Halloween est une tradition celte qui fait le bonheur des enfants pendant les vacances de la Toussaint. Chaque automne, c'est le bal des citrouilles chez le maraîcher que rencontre TF1 dans le reportage ci-dessus. Il en produit plus de 150 tonnes dont une variété spéciale pour Halloween. Celle-ci est facile à tailler car elle est un peu plus creuse et n'est pas comestible.



Ce mercredi matin, les enfants sont venus choisir leur citrouille pour sculpter les lanternes. La première étape est d'évider soigneusement les courges avec l'aide des mamans. Puis, en quelques minutes, la magie opère. Les cucurbitacées se métamorphosent en d'étranges créatures. C'est aussi une occasion pour chacun de passer ensemble un moment agréable.



Cette année cependant, il n'y aura pas de porte-à-porte en raison de la crise sanitaire. Mais prenez garde car sorcières et têtes de citrouilles envahiront bien les maisons samedi prochain.