Halte aux chaînes sur Whatsapp !

Sur Whatsapp et Messenger, les messages de précautions ou de mesures et les conseils autour du coronavirus sont nombreux. Pourtant, certains sont inventés de toute pièce. Pour ne pas se faire avoir, il faut se méfier de l'origine de ces chaînes même si elles disent que c'est un message d'un membre du gouvernement ou d'un médecin. Découvrez également les photos hors contexte de Bergame sous les cercueils. Et la guerre des mots entre Pékin et Washington.



Ce dimanche 22 mars 2020, Christophe Quarez, dans sa chronique "Le JT des infox", nous dit d'éviter les pièges des chaînes qui circulent sur Whatsapp et Messenger. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 22/03/2020 présentée par Christophe Moulin, sur LCI.