Haro sur le Black Friday !

Le Black Friday est une période de promotion massive sur Internet qui fait le bonheur de millions de consommateurs chaque année. L'an dernier, on a recensé 56 millions de transactions bancaires et 1,7 milliard d'euros ont été générés sur les quatre jours de promotion. Cette année cependant, la fédération des commerçants demandent l'interdiction de ce rendez-vous. A cause du confinement, près de 200 000 commerces sont fermés et ceux-ci craignent que les clients se ruent sur Internet pour faire leurs achats. Le géant américain Amazon est notamment dans leur ligne de mire. Mais ce dernier veut faire un geste en promettant de ne pas faire de publicité pour le Black Friday.



