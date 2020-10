Hommage à Samuel Paty : ils se souviennent de leur ancien professeur

Émotion à Paris et dans de nombreuses autres villes de France ce mercredi 21 octobre en hommage à Samuel Paty, pour défendre également la liberté d'expression. C'était le cas notamment dans le collège Jacques Prévert à Lorrez-le-Bocage-Préaux, dans le département de Seine-et-Marne. L'enseignant d'histoire-géographie a exercé dans cet établissement durant sept ans.



Les anciens élèves du collège Jacques Prévert sont déboussolés. Ils ont perdu l'un de leurs professeurs préférés. "On allait dans son cours, on l'écoutait et on ne s'ennuyait pas. Des profs au collège comme ça, ce n'est pas anodin. Il était bon dans ce qu'il faisait", se souvient l'un d'eux. Samuel Paty était très impliqué, y compris hors de la classe. Ce soir, ils sont des centaines à lui rendre hommage avec des fleurs devant le portail qu'il franchissait, des affiches et des mots d'anciens collègues prêts à prendre la relève.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 21/10/2020 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 21 octobre 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.