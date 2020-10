Hommage à Samuel Paty : un "moment d'intense émotion"

"Il était de ces visages que l'on n'oublie pas". "Samuel Paty est devenu vendredi le visage de la République". Tels étaient les mots du chef de l'État Emmanuel Macron lors de cet hommage national dans la cour d'honneur de la Sorbonne, le temple du savoir. Cela était bien rapidement décidé avec la famille de l'enseignant assassiné. À l'extérieur, place de la Sorbonne, près de 500 anonymes ont été présents. Ils ont beaucoup applaudi et entonné tous ensemble la Marseillaise, en fin d'hommage national.



Notre envoyée spéciale décrit "un moment d'intense émotion" lorsque le cercueil de l'enseignant est arrivé porté par quatre gardes républicains sur le titre "One" du groupe U2, l'un des titres préférés de Samuel Paty. Trois textes ont été lus, notamment "aux instituteurs et institutrices" de Jean Jaurès, par l'un des collègues amis proches du professeur. Un peu plus tôt, dans l'intimité et hors caméra, Samuel Paty a été décoré de la Légion d'honneur en présence de la famille et du chef de l'État Emmanuel Macron. Il sera inhumé dans les prochains jours dans la plus stricte intimité familiale.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 21/10/2020 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 21 octobre 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.