Hommage aux victimes de la rue d'Aubagne : entre émotion et colère

Le 5 novembre 2018, deux immeubles insalubres se sont effondrés en plein centre-ville de Marseille, rue d'Aubagne. Un an après le drame, des centaines de personnes ont rendu hommage aux huit victimes. Pendant les minutes de recueillement, le silence a été lourd. Les larmes coulent toujours chez certains riverains en colère.



