Hôpitaux : les oubliés des hommages

Parmi tous ceux qui participent à cette mobilisation générale et que l'on applaudit à nos fenêtres tous les soirs à 20h, des personnels travaillent dans l'ombre. Ce sont les agents d'entretien, cuisiniers et blanchisseurs, sans qui les hôpitaux ne pourraient soigner. Souvent oubliés des hommages, ils sont en contact direct avec les patients et occupent leur poste malgré le risque.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 05/04/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 5 avril 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.