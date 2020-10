Hydrothérapie : le SPA des chevaux

Les chevaux de course peuvent coûter très cher à leurs propriétaires. Et pour préserver leur capacité, ces derniers sont prêts à tout. Un nouveau centre de santé équin vient d'ailleurs d'ouvrir dans le Calvados. Avec un solarium et des piscines de rééducation, les chevaux y sont soignés et observés avec attention comme des sportifs de haut niveau. Chaque exercice est pensé pour faciliter la remise en forme de l'animal par le travail dans l'eau.



