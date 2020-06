VIDÉO - Il a sauté sur un bateau en entendant l'appel du 18-Juin : le témoignage d'un des 4 derniers compagnons de la Libération

Jacques Le Gall avait 19 ans, lorsqu'il a entendu l'appel du Général de Gaulle, le 18 juin 1940. Aujourd'hui, il en a 80 de plus et réside toujours en Bretagne. C'est à bord de l'Ar-Zénith, un bateau de pêche qui a permis à une quinzaine de jeunes Français de rallier l'Angleterre, que nos équipes l'ont rencontré et ont recueilli son témoignage.

"Notre mère nous a dit : Je viens juste d'entendre un général français. Elle n'avait pas compris le nom. Il a appelé de Londres, à le rallier pour continuer la lutte. Je me suis dit qu'il n'y avait plus à hésiter, il fallait trouver un bateau pour l'Angleterre. Alors on a cherché, cherché, et puis, il n'y avait pas un seul bateau de pêche. Alors on s'est dit qu'il y avait le brave l'Ar-Zénith...", raconte-t-il.