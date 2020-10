"Il ne faut pas tomber dans le piège des radicaux", expliquent des imams menacés

La mosquée de Cenon près de Bordeaux est sous haute surveillance. Ici comme un peu partout en France, l'imam Mahmoud Doua défend la laïcité et condamne fermement l'assassinat de Samuel Paty. "On reste attaché à la liberté d'expression, à la liberté de caricaturer, y compris les religions. Rien ne justifie la violence, ce crime horrible nous a profondément touchés", confie-t-il devant nos caméras.



En tenant ces propos, ce prédicateur sait pourtant qu'il risque sa vie, car il s'oppose directement à l'islamisme radical. Il dit ne pas avoir peur. "Il faut avoir des convictions, parce que l'objectif des radicaux c'est de nous faire peur; il ne faut pas tomber dans ce piège".



Les imams bordelais prêchent chaque vendredi contre cette montée de violence. Tareq Oubrou y a consacré ses cinq derniers serments malgré les risques. "Malheureusement il y a un grand risque que la prochaine étape vise les imams. J'ai toujours pensé cela", témoigne-t-il.



Menacé à deux reprises par Daech, le grand imam de Bordeaux a pourtant refusé la protection rapprochée proposée par l'Etat. Dans une note parue suite à la publication de nouvelles menaces visant la France, Gérald Darmanin a demandé aux préfets de protéger les imams ayant apporté leur soutien au président de la République.



