Il organise des lotos à distance avec des centaines de joueurs

Malgré le déconfinement, les cafés et restaurants sont fermés et les rassemblements toujours interdits. A Tarn (Hautes-Pyrénées), Eric Barbé a trouvé un moyen de conserver le lien social. Animateur de loto depuis plus de 20 ans, il propose des parties en vidéo avec des centaines de joueurs aux quatre coins du pays. Une initiative dont les bénéfices sont reversés à une association qui participe à la lutte contre le Covid-19.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 21/05/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 21 mai 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.