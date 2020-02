"Ils ont été formidables" : des ados charentais sauvent un couple d'octogénaires de sa maison en flammes

C’est l'acte héroïque de toute une bande de copains. Dans la nuit de lundi à mardi, une quinzaine d'adolescents fêtaient un anniversaire dans la salle des fêtes de Villegats, en Charente, lorsqu'ils ont " vu d'énormes flammes" se dégager d'une maison à proximité, racontent-ils aux équipes de TF1 dans la vidéo ci-dessus. Après avoir appelé les pompiers, les jeunes ont pris leur courage à deux mains et ont pénétré dans le bâtiment en feu après que l'un d'eux en a "défoncé la porte".

A l'intérieur, deux retraités, Nicole et Pierre Boutin. Après avoir exfiltré la vieille dame pour l'emmener à la salle des fêtes, les jeunes héros ont pris en charge son mari, pris au piège car il ne peut plus se déplacer. "On était quatre ou cinq, on a dévissé la barrière de son lit et on l'a porté", explique l'un d'eux à TF1.