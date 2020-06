Ils ont tout plaqué !

Léo ne veut plus de son appartement à Saint-Ouen en banlieue parisienne et le met en vente. Il n'a plus de temps à perdre. Son déménagement dans le sud de la France est imminent. Une décision prise pendant le confinement, ce moment d'introspection forcée. Car Léo abandonne plus que son logement, il quitte aussi son emploi de consultant.



Comme lui, de nombreux citadins ont tout plaqué pour changer de vie. C'est le cas de la famille Ghys. Les trois enfants ne retourneront pas dans leur école près de Marseille. En septembre, ils feront leur rentrée à Captieux. Une commune d'un peu plus de 1 000 âmes située au coeur des Landes. La promesse d'une vie de village moins anonyme qu'en ville pour les parents.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 06/06/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 6 juin 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.