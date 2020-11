Ils passent la frontière pour une coupe de cheveux ou un restaurant à Monaco

Jamais Le Rocher n'a paru aussi attirant. Alors que le confinement est en vigueur depuis maintenant près de trois semaines, de plus en plus de Français résidant dans le Sud du pays partent en escapade à Monaco. La principauté, bien qu'elle aussi touchée par le coronavirus, n'a pas instauré de confinement de sa population.

Résultat: les commerces dits "non essentiels" comme les restaurants, les petits commerces ou encore les salons de coiffure sont toujours ouverts, plus le plus grand bonheur des Monégasques... et des Français.

"Le fait de se voir, d'avoir des interactions sociales, c'est quand même bien sympa après avoir passé le week-end enfermé", témoigne un compatriote travaillant la journée sur Le Rocher. Si la dérogation qu'il présente est considérée comme valable, ce n'est pas le cas de tous les Français surpris en train de flâner dans ce micro-Etat.

"On s'est évadés un petit peu", avoue un peu gênée une Française prise avec son mari en flagrant délit par nos caméras, "je sais que ce n'est pas bien mais bon... (rires)". Difficile en effet de croire que tous les compatriotes se baladant dans les rues monégasques habitent à moins d'un kilomètre du Rocher.

"J'ai fait une dérogation parce que j'avais un rendez-vous médical, j'en ai profité pour rester manger", raconte un autre Français tout en confiante avoir voulu "lie(r) l'utile à l'agréable". Un comportement passible d'une amende de 135 euros mais qui ne freinent pas les touristes venus profiter de quelques heures libres,

, Monaco n'a pas fait le choix du reconfinement. Salons de coiffure, restaurants, boutiques de vêtements... tous les commerces sont ouverts à condition de respecter certaines règles sanitaires bien précises. Pour les restaurants par exemple, distanciation par table, réservation et horaires de service définis en font partie. Néanmoins, le port du masque y demeure obligatoire tout comme le respect du couvre-feu à partir de 20 heures.



De ce fait, les Français qui travaillent dans la Principauté ne cachent pas qu'ils en profitent pour avoir des interactions sociales. Et ils ne sont pas les seuls. Les frontaliers sont également nombreux à s'y rendre pour flâner en ville, faire les boutiques ou boire un café, quitte à s'affranchir pendant quelques heures des règles du confinement en vigueur dans l'Hexagone. Une clientèle française que les commerçants ont remarquée. Ces derniers mesurent d'ailleurs leur chance de pouvoir encore ouvrir.