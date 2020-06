Ils témoignent du racisme dans la police

Les forces de l'ordre sont actuellement visées par des accusations de violences et de racisme. Mais quelle est réellement la situation à l'intérieur des commissariats et des gendarmeries ? Et surtout, ces accusations sont-elles fondées ? Deux policiers ont accepté de témoigner sur ce sujet très sensible. C'est le cas de Yassine et Christophe Korell qui se sont confiés à nos journalistes.



