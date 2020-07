Immersion avec un dépanneur sur l'autoroute A9

Dans l'Hexagone, les dépanneurs autoroutiers effectuent 390 000 interventions par an. Et en cette période de grands départs, ils sont très sollicités. Ils doivent se rendre sur le lieu de la panne en 30 minutes, une durée imposée à tous les dépanneurs en France. Les raisons de la panne varient d'un véhicule à un autre. Ce vendredi, l'une de nos équipes a pu suivre de près Laurent Rodriguez, dépanneur d'une entreprise montpelliéraine.



