Immigration: les obstacles idéologiques

Vendredi à Nevers, Emmanuel Macron a été interpellé par des sans-papiers. L'un deux lui a dit que cela fait huit ans qu'il attendait et le président a répondu "ça veut dire que vous ne remplissez pas les critères". Face à l'immigration, la compassion est le premier réflexe. Mais depuis des années, elle ne suffit pas à empêcher les drames. Dans son livre intitulé "La grande migration et l'Europe", l'intellectuel italien Raffaele Simone parle de l'immigration en essayant d'échapper aux emprises idéologiques. C'est un "problème global impossible à traiter sous le seul signe de l'émotion", souligne-t-il. Il en sait quelques choses puisque son pays, l'Italie, réclame des mesures d'urgence. Il regroupe actuellement plus de 75 000 immigrés en attente du règlement de leur situation dans ses centres d'accueil. Qu'en est-il de l'adoption du Pacte sur la migration et l'asile en Europe ?