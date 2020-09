Immobilier : acheter, plus rentable que louer !

En matière immobilière, on se demande souvent s'il est plus préférable de louer ou d'acheter. Avec des taux d'intérêt extrêmement bas actuellement, l'achat est beaucoup plus préconisé. Selon une étude du courtier Meilleurtaux.com réalisée sur 36 villes, il est plus intéressant d'acheter plutôt que de louer au bout de trois ans et demi en moyenne pour une résidence de 70 m2. Dans les grandes villes, cette durée s'allonge : treize ans pour Paris et douze an et demi pour Bordeaux. Quid des prix ? Comment évoluent-ils ?



