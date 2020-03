Importation de masques : un pont aérien se prépare entre l'Hexagone et la Chine

La Chine va se charger de ravitailler l'Hexagone en masques. Elle en exportera 300 millions vers le pays durant les mois à venir. Cette opération se fera via un gigantesque pont aérien entre Paris et Pékin. Normalement, le premier cargo devrait décoller dimanche.



