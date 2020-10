Le "cadeau aux riches" de Macron profite-t-il à l'économie française ? La mise au point de François Lenglet

D'autant que ce phénomène, qui trouve sa source dans la réforme de l'impôt de la solidarité sur la fortune (ISF) - transformé fin 2017 en "impôt sur la fortune immobilière" axé sur les seuls patrimoines immobiliers nets taxables de plus de 1,3 million d'euros -, s'opère "avec un coût pour l'Etat moins élevé que prévu, justement parce que les recettes fiscales ont été plus fortes, grâce au retour des fortunes. Et surtout grâce à la croissance des revenus" encaissés par les plus aisés, les dividendes, "qui aurait amélioré le produit de l’impôt d’un milliard et demi d’euros".