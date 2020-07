Incendie à Anglet : 165 hectares de pinède ravagés par les flammes, des dizaines d'habitants évacués

A 3h du matin, un porte-parole de la préfecture a indiqué à l'AFP que le feu avait brûlé 100 hectares de forêt et touché au total 165 hectares en comptant les zones urbanisées plus ou moins affectées alentours. Toujours selon la préfecture, une centaine de résidents ont dû être évacués.

C'est le poumon vert de la ville. Plus d'un tiers des quelque 270 que compte la forêt de Chiberta, en plein coeur d'Anglet (Pyrénées-Atlantiques), a été ravagé par un violent incendie qui s'est déclaré jeudi 30 juillet vers 19h. Un feu désormais maîtrisé" selon le maire de la ville, Claude Olive, qui précise à LCI que onze habitations ont été détruites, partiellement ou totalement. Et l'édile de prévenir : "Il y a encore deux ou trois points durs, tout risque de reprise n'est pas écarté."

Dans la nuit, les opérations en cours mobilisaient encore quelque 150 sapeurs-pompiers et 50 engins motorisés, ainsi que 60 policiers et des personnels du SAMU, selon la préfecture. Des pompiers de Gironde, Lot-et-Garonne et Landes ont prêté main forte à leurs collègues des Pyrénées-Atlantiques et de nouveaux renforts de Haute-Garonne, du Gers et des Hautes-Pyrénées devaient arriver. Deux avions bombardiers d'eau venus de Bordeaux avaient cessé leurs rotations à la tombée de la nuit après avoir effectué 18 largages, d'après la Sécurité civile.