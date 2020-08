Incendie à Istres : 700 pompiers mobilisés

C'est une région de l'Hexagone où il n'a pratiquement pas plu une goutte de pluie depuis cinq mois. Autour de Marseille, de très violents incendies sont actuellement en cours, entre Istres et Martigues. Les flammes et les fumées sont visibles à des kilomètres à la ronde. Le feu a parcouru 450 hectares et endommagé des habitations. Les moyens déployés sur place sont impressionnants, mais les rafales à 80 km/h compliquent considérablement le travail des pompiers.



