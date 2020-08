VIDÉO - Incendie dans les Bouches-du-Rhône : après la désolation, la colère des habitants

Le sinistre qui s'est déclenché en début d'après-midi, ce lundi à Istres, avait ensuite touché trois autres communes, Saint-Mitre-les-Remparts, Port-de-Bouc et Martigues, obligeant les soldats du feu, appuyés par d'importants moyens aériens, à protéger des habitations et évacuer ponctuellement quelques personnes. Sur place, c'est la colère qui prédomine ce matin, en même temps qu'une reconnaissance aux soldats du feu.

Tous les étés avoir des feux, c'est pas possible. On n'en peut plus

Tous les étés avoir des feux, c'est pas possible. On n'en peut plus - Françoise, propriétaire d'une ferme

La ferme de Françoise est dévastée, le sol est encore fumant et les hangars brûlés. "En trois minutes, il a fallu que je prenne mon sac, j'ai pris mes deux chiens, et je suis partie", dit-elle en découvrant le désastre. Rassurée par la présence des pompiers, venus surveiller toute reprise éventuelle de feu, elle s'indigne. "Il faut attraper ces pyromanes. Les pompiers font tout ce qu'ils peuvent mais bon... Tous les étés avoir des feux, c'est pas possible. On n'en peut plus", dit-elle.