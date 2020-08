Incendie à Martigues : plusieurs habitations et deux campings détruits

Un important incendie s’est déclaré mardi soir dans les Bouches-du-Rhône. Il a créé un mur de flammes de plusieurs mètres de hauteur. Les vents à plus de 100 km/h ont attisé les flammes. Dans le secteur de Martigues, où des campings et des habitations ont été détruits, 1 800 pompiers ont combattu le feu toute la nuit. Ils ont compris très vite qu’ils ne pouvaient pas vaincre l’incendie. Ils ont alors décidé de sauver des vies humaines. Au total, 2 700 personnes ont été évacuées. Campeurs, touristes et habitants, ils ont tous finalement passé la nuit à l’abri dans des gymnases. Ce mercredi matin, ils ont découvert un décor de film catastrophe : voitures brûlées, campings dévastés par les flammes et des milliers d’arbres calcinés. Cet après-midi encore, les pompiers ont continué à lutter contre le feu, avec beaucoup de vigilance pour étouffer les nombreuses reprises. Certains habitants n’avaient jamais vu des flammes progresser aussi vite. Les pompiers craignent désormais la hausse annoncée des températures. Il suffirait d’une étincelle pour voir la pinède s’embraser à nouveau.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 05/08/2020 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 5 août 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.