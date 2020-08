Incendie à Nîmes : les pompiers à pied d'œuvre toute la nuit

Aux portes de Nîmes (Gard), la végétation a été noircie par les flammes. Sur place, un champ d'oliviers a été détruit. L'odeur est encore âcre ce matin et les dégâts sont bien visibles. En tout, 30 hectares ont été brûlés et 30 maisons évacuées. Grâce au travail des pompiers, les flammes ont pu être stoppées de justesse. Ils continuent toutefois de surveiller la moindre reprise de feu. Plusieurs départs simultanés ont été signalés et la piste d'un acte volontaire est privilégiée.



