VIDEO - Incendie à Notre-Dame : les images de la flèche en train de s'effondrer

Celle-ci est érigée en 1860, plus de quinze ans après le début des travaux, par le charpentier Auguste Bellu. Elle ne ressemble guère à l'origine : contrairement à son aînée, elle n'abrite plus de cloches. Impressionnante, visible depuis tout Paris, elle culminait à 93 mètres de hauteur. Elle était faite de 500 tonnes de bois, 250 tonnes de plomb et entourée de statues représentant douze apôtres.