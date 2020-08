Incendie à Vitrolles : la situation est maîtrisée mais les pompiers restent vigilants

Au lendemain de l'incendie de dimanche soir à Vitrolles, les habitants constatent les dégâts. Une soixantaine de personnes ont dû être évacuées dans l'urgence et 30 hectares sont partis en fumée. Au plus fort de l'incendie, 150 maisons ont été menacées par les flammes. La situation a été sous contrôle en soirée, mais les pompiers continuent de sécuriser le périmètre. Face au renforcement du vent annoncé cet après-midi, il faut éviter toute reprise.



