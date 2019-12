VIDÉO - Incendie après l'installation d'un compteur Linky : Enedis est-il responsable ?

Les résultats de notre enquête ont attiré l'attention de Camille Fons, propriétaire d'une maison à Langoiran, en Gironde, touchée par un incendie au mois de février. Elle nous l'assure, "le feu est parti du compteur Linky installé quelques semaines plus tôt dans la cuisine." Nous avons pu nous procurer le rapport définitif d'expertise. À La Loupe poursuit donc son enquête.

Rapidement, elle entend des crépitements provenant du nouveau compteur Linky installé dans la cuisine. Intriguée, elle ouvre l'armoire électrique et aperçoit des flammes qu'elle essaiera d'éteindre avec un torchon mouillé. Mais il est trop tard, l'incendie a déjà commencé. La jeune mère de famille va alors chercher ses enfants qui regardaient la télé dans la pièce d'à côté pour sortir dans le jardin. Les pompiers interviennent rapidement pour éteindre le feu.

Le lundi 25 février 2019, Camille Fons prend son petit-déjeuner avec ses deux enfants, Louis, 4 ans, et Clément, 2 ans. Son conjoint est déjà parti au travail. Vers 8h30, Camille décide de lancer une machine. Un geste du quotidien, a priori anodin.

Nous avons pu nous procurer le rapport définitif d'expertise réalisé à la suite du sinistre et ses conclusions sont sans appel. "La responsabilité d'Enedis est engagée dans le départ de l'incendie. Les installations électriques de l'immeuble privé n'ont joué aucun rôle dans la survenance ou l'aggravation du sinistre. L'incendie prend naissance dans le boitier coupe-circuit sous concession Enedis. [...] Compte tenu de ce qui précède, la responsabilité d'Enedis est engagée dans ce sinistre." Des conclusions que l'entreprise n'a pas contesté.

Camille Fons a contacté À La Loupe pour marquer son désaccord avec les affirmations fournies par l'installateur. "Enedis nous a contactés en début d'année pour installer le nouveau compteur Linky, explique Camille Fons. Avec mon conjoint, nous avons immédiatement accepté. Je n'étais pas une anti-Linky et je ne croyais pas à tout ce qu'on pouvait raconter sur ce compteur." L'installation a eu lieu le 8 février, soit 17 jours avant l'incendie.

Face à cette contradiction entre la communication d'Enedis et les conclusions de l'expertise, nous avons confronté l'entreprise. Si le fournisseur identifie bien ce sinistre, il souhaite apporter une nuance. "Une installation électrique est composée de différents matériels : le tableau général basse tension du client, le disjoncteur de branchement, le coupe-circuit du branchement, le compteur électrique. Le coupe-circuit du branchement est un composant relié à l’installation du client. Le coupe-circuit est un élément complètement disjoint du compteur électrique." En effet, si le nouveau compteur a bien été installé deux semaines avant le drame, l'incendie, lui, est parti du coupe-circuit et non du compteur Linky lui-même.

Enedis poursuit sa défense et s'appuie sur ses chiffres. "Le nombre annuel d'incidents où Enedis est mis en cause sur la partie du réseau public d’électricité est de 150. Ce chiffre, constant ces dernières années, est à mettre en perspective avec les 35 millions de points d’alimentation d’électricité gérés par Enedis. Sur ces 150 cas, aucun n’a mis en cause le nouveau compteur électrique Linky."