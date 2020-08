Incendie dans le Vaucluse : la stratégie des sapeurs-pompiers

Près de Vaison-la-Romaine dans le Vaucluse, un incendie a provoqué l'évacuation de 350 personnes samedi soir. Une bonne partie de la nuit, cet incendie a donné du fil à retordre aux soldats du feu. Vents tourbillonnants, propagation tentaculaire, ... Il a fallu créer des pistes au bulldozer pour l'atteindre et faire des choix pour l'arrêter. Cent trente hectares ont brûlé et plusieurs centaines de pompiers sont restés mobiliser ce dimanche pour éviter toute reprise de feu.



