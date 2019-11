Incendie de l'usine Lubrizol : un millier d'agriculteurs attendent leurs indemnisations

En Seine-Maritime, plus d'un millier d'agriculteurs ont rencontré des difficultés à la suite de l'incendie de l'usine Lubrizol. Bruno Ledru en fait partie. Il touchera une avance de trésorerie de 13 000 euros de la part de l'Interprofession laitière fin novembre 2019. Une somme temporaire qui devra être remboursée. Mais pour recevoir une indemnisation de la part de Lubrizol, les agriculteurs devront constituer un autre dossier à rendre le 15 décembre 2019.



