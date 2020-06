Incendie de Lubrizol : qu'est-ce qui a changé depuis la tragédie ?

Pendant plusieurs jours suivant l'incendie de Lubrizol, la région de Rouen avait été recouverte d'une épaisse fumée noire. Le nuage de suies, dont on ne connaît toujours pas le degré de toxicité, avait suscité beaucoup d'inquiétudes chez les habitants. Des substances toxiques et des hydrocarbures ont provoqué des dépôts polluants. Huit mois plus tard, la vie a-t-elle repris normalement à Rouen ? Et surtout, qu'est-ce qui a changé depuis l'incendie ?



