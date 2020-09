Incendie de Lubrizol : un an après, les habitants restent profondément choqués

Le 26 septembre 2019, l'usine pétrochimique de Lubrizol prenait feu. Plus de 9 000 tonnes de produits chimiques avaient brûlé et le nuage de fumée de l'incendie avait survolé des centaines d'habitations. Un souvenir marquant pour ceux qui habitent dans les quartiers alentour. Un an après, la peur et la méfiance se ressentent toujours. Les associations des sinistrés de Lubrizol appellent à manifester ce samedi pour une meilleure prévention des risques industriels.



