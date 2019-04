VIDEO. Incendie de Notre-Dame de Paris : des centaines de personnes dans les rues de Paris pour une veillée de prière

A leur arrivée au pied de la fontaine de Saint-Michel, les fidèles ont lu en choeur des textes religieux et des extraits des oeuvres de Victor Hugo, qui a écrit en 1831 le célèbre Notre-Dame de Paris. Plus de 24 heures après le drame, l'émotion reste vive. "Voir cet emblème qui s'écroule est un effondrement des biens matériels de l'Eglise qui nous fait réaliser que la foi que nous avons est plus forte que tout cela", soutient à LCI une jeune Parisienne. "On vit ça comme un appel à la prière, en début de semaine sainte", soutient une autre.





Notre-Dame de Paris se relèvera : dans son allocution adressée aux Français, le président de la République a assuré que la cathédrale sera reconstruite d'ici cinq ans.