VIDÉO - Incendie de Notre-Dame : l'hommage en musique du violoncelliste Gautier Capuçon

Mais plus qu'un hommage à la cathédrale, "c'est aussi un message d'espoir", a confié Gautier Capuçon, "Ce matin, on est dans une autre énergie. Cette cathédrale est toujours là, on va la reconstruire." Le violoncelliste s'est ensuite rendu dans les locaux de Radio Classique pour délivrer un nouvel hommage, toujours en musique.