Incendie : les sapeurs-pompiers en alerte maximale

Attisés par les fortes chaleurs et la sécheresse, les incendies se déclenchent très vite, malgré la vigilance des pompiers. Dans le Var, leurs exercices, pour y faire face sont devenues une priorité. Les hélicoptères sont en première ligne, et en cas d'alerte, ils sont déclenchés immédiatement. Pour les sapeurs-pompiers, leur priorité est de protéger les équipes s'ils sont encerclés par les flammes.



