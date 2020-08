Incendies : les forestiers-sapeurs en première ligne

Les pompiers sont toujours sur le qui-vive avec les fortes chaleurs et des sols encore plus secs. Le risque d'incendie est chaque jour plus élevé. Dans l'ombre des soldats du feu, les forestiers-sapeurs surveillent et entretiennent les zones vulnérables. Dans 90% des cas, ce sont les premiers sur les lieux, car ils mettent moins de dix minutes pour arriver sur un incendie. Chaque été, ces professionnels du feu réalisent plus de 300 interventions. Nos journalistes étaient à leurs côtés dans l'Hérault.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 09/08/2020 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 9 août 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.