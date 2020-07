Incivilités : dans quelles régions s'insulte-t-on le plus au volant ?

Interrogé par LCI en octobre 2018 , Jean-Pascal Assailly, psychologue, chercheur à l’IFSTTAR (Institut français des sciences et technologies des transports, de l'aménagement et des réseaux) et expert pour le CNSR (Conseil national de la sécurité routière), expliquait que "sur la route, on prend tous les risques, alors qu'on est prudents par rapport à son taux de cholestérol ou son compte bancaire".

"La voiture est une machine à nous faire régresser, en nous faisant revenir à des réactions d’enfants, où l'on se sent maître du monde. C’est un stade de fonctionnement que l’on appelle chez le nourrisson la toute-puissance", indiquait Jean-Pascal Assailly, avant d’ajouter : "On a transformé la voiture en espèce de bulle ou d’utérus, dans laquelle les gens sont isolés les uns des autres." "Ils n’entendent plus de bruit, ne ressentent plus les vitesses ni la présence d’autrui. Comme l’autre n’existe plus, on peut l’insulter, ou... le tuer. Plus on nous isole, plus on est tenté de faire n’importe quoi", concluait-il.