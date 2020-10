Incivilités et agressions : les petites villes ne sont pas épargnées

Dans les petites villes, on s'inquiète désormais de la recrudescence de la violence. A Bagnères-de-Bigorre (Hautes-Pyrénées), le sentiment d'insécurité est de plus en plus présent chez les habitants. Ils dénoncent également des incivilités croissantes. Face à cette situation, certains ont dû changer de mode de vie. Pour pallier ce problème, le maire souhaite installer des caméras de surveillance.



