Incivilités : le ras-le-bol des habitants de la banlieue lyonnaise

Les violences urbaines et les incivilités se sont multipliées dans la banlieue lyonnaise. Un cauchemar pour les habitants. Des tirs de mortiers en pleine nuit, des véhicules incendiés, des rodéos sauvages... Ces actions malveillantes se développent dans des endroits jusqu'ici peu touchés. Face à l'impunité, les résidents d'un quartier de Bron ont recueilli près de mille signatures en quelques jours pour tenter de faire changer les choses et d'attirer l'attention des autorités.



